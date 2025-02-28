Eski Shp Genel Başkanı Erdal İnönü'nün Eşi Sevinç İnönü Chp'ye Üye Oldu

Eski Shp Genel Başkanı Erdal İnönü'nün Eşi Sevinç İnönü Chp'ye Üye Oldu

CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar Eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü’nün CHP'ye üye olduğunu açıkladı.

(ANKARA)- CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar Eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü’nün CHP'ye üye olduğunu açıkladı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti(SHP) Genel Başkanı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü’nün CHP'ye üye olduğunu bildirdi.

Açıklamasına Erdal İnönü'nün "Eğilmeyin bükülmeyin mutlaka kazanacağız sosyal demokratlar, mutlaka" sözünü de iliştiren Atalar şöyle dedi:

"Köklerden geleceğe biz büyük bir aileyiz! Nezaketi ve bilgeliğiyle siyasi hayatımıza büyük değer katan aslan sosyal demokrat ve saygıdeğer bilim insanı, önceki Genel Başkanlarımızdan Prof. Erdal İnönü’nün kıymetli eşi Sevinç İnönü bugün Partimize üye oldu. Demokrasi devrimine ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecine destek olmak için baba ocağına katılan Sevinç İnönü’ye rozetini İlçe Yöneticilerimiz, Belediye Meclis Başkanvekilimiz ve Belediye Başkan Yardımcımız ile birlikte taktık."

Anka Haber Ajansı

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