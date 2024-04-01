Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce: "Eskişehir İçin Çok Çalışacağım"

Eskişehir'de resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, seçimlerin kazananı oldu. Seçim iletişim ofisi önünde konuşan Ünlüce, "Eskişehir için çok çalışacağım" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'de resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, seçimlerin kazananı oldu. Seçim iletişim ofisi önünde konuşan Ünlüce, "Eskişehir için çok çalışacağım" dedi.

CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, 31 Mart yerel seçimlerinin kazananı oldu. Kendisine oy veren Eskişehirlilere teşekkür eden Ünlüce, 5 yıl boyunca tüm Eskişehir’in başkanı olacağını ifade etti.

"BU ŞEHRİN VİCDANLI İNSANLARIYLA BERABER ÇALIŞTIK SAHADA"

Ayşe Ünlüce, şu ifadeleri kullandı:

"O kadar güzelsin ki Eskişehir. Önümüzdeki 5 yıl daha da güzel olacağız hep beraber. 10 Ocak’ta çıktığımız bu yolculuktan neredeyse 80 gün geçti. Yağmurda, soğukta hiç durmadan ekibimizle bu şehrin vicdanlı insanlarıyla beraber çalıştık sahada. Eskişehir kendine yakışanı yaptı. Biz ne dedik; haydi Eskişehir olalım dedik. Eskişehir de Ayşe Başkan dedi. Bu şehre, özellikle Yılmaz Hocama sonra Ahmet Başkanıma, Kazım Başkanıma ve benim yanımdan bütün seçim süreci boyunca hiç ayrılmayan yol arkadaşım İl Başkanım Talat Yalaz’a ve bu sürecin hepsinde beni hep destekleyen milletvekillerimin üçüne de, Kadın Kollarıma, Gençlik Kollarıma, partime, gönüllülerime, Eskişehirlilere teşekkür ediyorum. Bizlere, belediyemize o kadar iftira atılar ama siz doğrunun, güzelin, dürüstün yanında oldunuz. Bugün biz ne demiştik Eskişehir için kazanacağız demiştik. Eskişehir için çok çalışacağım."

Anka Haber Ajansı