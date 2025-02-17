Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray’dan Ak Partili Sarıçam’a Tepki: “İstifaya Davet Ediyoruz”

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, "Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın" diyen AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'a tepki göstererek, şiddete sevk eden bir ifade kullandığı için istifaya davet etti.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) Başkanı Nazan Aksaray, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın sağlık çalışanları hakkında yaptığı, ‘Biz altyapı konusunda Kırklareli’ne her şeyi yaptık. Bundan sonra bir memnuniyet sorunu doğarsa gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın’ açıklamasına tepki gösterdi. Sarıçam’ın dilinin şiddet içerdiğini söyleyen Aksaray, AK Parti’yi ve Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etti.

“Nasıl ağzından böyle laf çıkabiliyor bu insanların?”

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam 10 Şubat’ta Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde beş hekimli bir sağlığı merkezinin temel atma töreninde kabul edilemez sözler maalesef dile getirmiş. Ülke çapında sağlık çalışanları arasında infial yarattı bu sözler. İçeriği, kendisi şiddet dolu olan ve halkımızı da şiddete, kine, düşmanlığa sevk eden, kışkırtan bir konuşma bu. Kabaca şöyle diyor: ‘Biz altyapı konusunda Kırklareli’ne her şeyi yaptık. Bundan sonra bir memnuniyet sorunu doğarsa gidin gırtlağına yapışın’ diyor. Hukukçu bir milletvekili. Kabul edilemez. Nasıl ağzından böyle laf çıkabiliyor bu insanların?

“Şiddete sevk eden bir ifade”

Kendisi şiddet dolu bir ifade. Halkı da hekimlere, sağlık çalışanlarına düşmanlık oluşturarak şiddete sevk eden bir ifade. Bunu esefle kınıyoruz. Ve Türk Tabipleri Birliği bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Her şeyiyle kabul edilemez olay bu. Bu konuda ilgili partinin yöneticilerinin gerekeni yapmasını istiyoruz, Sağlık Bakanlığı’nın gerekeni yapmasını istiyoruz. Bu milletvekili ‘şaka yapmıştım aslında’ diyerek kabul edilemez bir özür açıklamasında bulundu. Ülkeyi yönetmek ciddiyet ister, sağlığı yönetmek ciddiyet ister. Şiddet üzerinden konuşuyorsak şaka götürmez bir alandan bahsediyoruz. Bunun şakayla açıklanabilir bir yanı yok. Bu özrü kabul etmiyoruz ve kendisini istifaya davet ediyoruz. Bir an önce istifa etmeli.

“Bir an önce istifa etmesini bekliyoruz milletvekilinin”

Şiddet bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Bu konuda çözüm bekliyorken, bu dili sarf etmesini kabul etmemiz mümkün değil. Halkımıza yansıyan kısımlarını halkımız zaten her gün yaşıyor. İlaç bulunamıyor, ilaç katkı payları çok yüksek, randevu bulunamıyor, hastanelerde yatak bulunamıyor. Güç bela bulunan randevularda yeterli bir sağlık hizmeti almaları mümkün değil. Hekimler bunun için mücadele veriyorlar. Devletin hekimin hastaya ayırmasını istediği süre üç dakika. Bunca sorun varken kalkıp bir de şiddeti körükleyen bir dili kınıyoruz. Bir an önce istifa etmesini bekliyoruz milletvekilinin.”

Anka Haber Ajansı