Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Merhum Başkanvekili Aydın Ünlüce, Mezarı Başında Anılacak

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkanvekili ve CHP'nin EBB ve Odunpazarı Belediyesi Meclis üyesi merhum Aydın Ünlüce, vefatının birinci yılında mezarı başında anılacak.

Geçen yıl geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden, Eskişehir’in saygın hukukçularından eski Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili, CHP Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi Meclis üyesi Aydın Ünlüce, vefatının birinci yılında Asri Mezarlık’ta bulunan kabri başında anılacak. Yarın saat 12.00’de düzenlenecek anma töreninin ardından, saat 12.30’da Asri Mezarlık içerisinde hizmete alınan 100. Yıl Camisi’nde Ünlüce için mevlit okutulacak.

Ünlüce’nin kentte silinmez izler bıraktığını belirten EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Aydın kardeşime Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Vefatının birinci yıl dönümünde yapılacak anma töreni ve okunacak mevlit ile onu dualar ve hayırla yad edeceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı