Eskişehir Emek Ve Demokrasi Platformu Üyeleri Kılıçdaroğlu’na Destek İstedi

Eskişehir Emek Ve Demokrasi Platformu Üyeleri Kılıçdaroğlu’na Destek İstedi

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek bildirileri dağıttı.

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek bildirileri dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçime sayılı günler kala Eskişehir’de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından dün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi dağıtıldı. Hamamyolu Caddesi’nden başlayan bildiri dağıtımı Ulus Anıtı'nda son buldu.

Platform üyeleri, vatandaşlara dağıttıkları bildirilerle Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi. Bildirim dağıtımına ilişkin açıklama yapan Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu Üyesi Cevat Aydemir, "Yaşanan bu süreçte seçimler ikinci tura kalmışken Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek kararı almış olduk biz de. Eskişehir kamuoyuna geçen hafta da bildirilerimizi dağıtmıştık. Bugün de dağıtıyoruz. Bugün de bütün bileşenlerimizin temsilcileri ve üyeleriyle buluşup Hamamyolu boyunca Ulus Anıtı’na kadar bildirilerimizi dağıtacağız" dedi.

Anka Haber Ajansı

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