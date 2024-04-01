Eskişehir, İlk Kez Kadın Belediye Başkanı İle Yönetilecek

31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP Adayı Ayşe Ünlüce, bu göreve seçilen ilk kadın oldu. CHP, Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanı sıra Eskişehir’deki 14 ilçeden 9’unda kazandı.

31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP Adayı Ayşe Ünlüce, bu göreve seçilen ilk kadın oldu. CHP, Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanı sıra Eskişehir’deki 14 ilçeden 9’unda kazandı.

Yerel seçim sonuçlarına göre Eskişehir’de en yakın rakibi AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu’na yüzde 13 fark atan Ayşe Ünlüce, şehrin ilk kadın belediye başkanı olarak hizmet verecek.

Eskişehir’de yüzde 51 oy alan CHP’yi yüzde 37.85 ile AK Parti, yüzde 3,59 ile İYİ Parti, yüzde 2,47 ile Zafer Partisi takip etti.

Eskişehir’de beş kez üst üste seçilen CHP’li Yılmaz Büyükerşen, yaklaşık 25 yıldır belediye başkanlığı yapıyordu.

MİHALIÇÇIK’TA DSP KAZANDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Eskişehir’de yüzde 51 oy alan CHP’yi yüzde 37.85 ile AK Parti, yüzde 3,59 ile İYİ Parti, yüzde 2,47 ile Zafer Partisi takip etti.

ANKA Haber Ajansının verilerine göre, Eskişehir’de Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü ve Han ilçelerini AK Parti, Mihalıççık ilçesini DSP kazanırken, diğer tüm ilçeleri CHP aldı. CHP Eskişehir'de 9 ilçe belediye başkanlığı kazandı.

Anka Haber Ajansı