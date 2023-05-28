Eskişehir'de Akp İle Chp'liler Arasında Gerginlik Yaşandı

Eskişehir'de Akp İle Chp'liler Arasında Gerginlik Yaşandı

Eskişehir’de kutlama yapmak için sokağa çıkan AKP'liler ile Millet İttifakı’nın seçim ofisinde bulunan partililer arasında gergin anlar yaşandı.

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir’de kutlama yapmak için sokağa çıkan AKP'liler ile Millet İttifakı’nın seçim ofisinde bulunan partililer arasında gergin anlar yaşandı.

Eskişehir’de kutlama yapmak için sokağa çıkan AKP’liler, Millet İttifakı’nın seçim ofisinin önünden geçerken gergin anlar yaşandı. Otomobillerden sloganlar atan AK Partililere tepki gösteren CHP’liler ile AK Partililer arasında karşılıklı sözlü sataşma yaşandı. Ara sokaklara taşan gerginlik üzerine CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ve Milletvekili İbrahim Arslan, partilileri sakinleştirmeye çalıştı.

Anka Haber Ajansı

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