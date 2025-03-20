Eskişehir’de Binlerce Kişinin Katılımıyla Ekrem İmamoğlu’na Destek Yürüyüşü Yapıldı

(ESKİŞEHİR)-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren binlerce vatandaş Eskişehir’de yürüyüş yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de tepkiler gelmeye devam ediyor. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla Köprübaşı’nda bir araya gelen vatandaşlar, sloganlarla Ulus Anıtı’na yürüdü. Yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve birçok kişi katıldı.

"Siz kocaman bir çılgınsınız"

Ulus Anıtı’nda konuşan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz şunları söyledi:

"Biz yiğitlikleriyle destanlar yazan bir halkız. Biz mert olanı, yiğit olanı severiz. Dün ki diplomanın iptal kararının Türkçesi şudur: Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, ben Ekrem İmamoğlu’ndan korkuyorum. Onunla yarışırsam o beni yenecek. Milyonların desteğini arkasına almış bir kişi olmaktan ziyade bir halk hareketine dönüşmüş, ülke olarak çok zor günlerden geçtiğimiz, ekonomik sıkıntıların altında ezildiğimiz, yoksulluğun her geçen gün artarak devam ettiği ülkemizde milyonların umudu olmuş Ekrem İmamoğlu ile yarışmaktan korktular. Diplomasını iptal ettirerek, onu ve yol arkadaşlarını gözaltına alarak onu yarıştan ayırmaya çalışıyorlar. Buradan devleti yönetenlere sesleniyorum. Siz kocaman bir çılgınız. Yarışmaktan korktuğunuz kişi bugün yüz binlerce insan tarafından meydanlarda ve baba ocağımız önünde destek açıklamalarıyla karşılandı. Bugün milyonlar Ekrem Başkanın yarında olduğunu haykırdı, yarın da haykıracak, sonraki gün de haykıracak. Ama siz korkaklığınızın bedelini bir sonraki seçimlerde sandığa gömülerek ödeyeceksiniz. Ekrem Başkan yalnız değildir."

"Antidemokratik tavırlara hep birlikte itiraz etmeliyiz"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye’de hukukun bittiği, demokrasinin bittiği bir gündür. Bugün gençlerin ve halkın sokağa çıktığı bir gündür. Şu anda Türkiye’nin her yerinde bu yapılan zulme bu yapılan baskıya, antidemokratik tavırlara hep birlikte itiraz etmeliyiz ve itiraz ediyoruz. Sağcısı solcusu CHP’lisi ya da değili yan yana olmak ve bu baskıcı yönetimi bir an önce göndermek hepimizin görevidir. Artık Türkiye’de erken seçim olmak zorundadır. Çünkü Türkiye’nin yönetimi şirazesini kaydırmıştır. Türkiye’nin yönetimi kendisini kaybetmiştir. Bundan sonra yapılacak iş erken seçimi zorunlu hale getirmektir. Erken seçimin de birinci şartı 23 Mart’ta CHP’lilerin aday adayını adaylaştırması için milyonlarca partilinin oy kullanmasıdır. Bunun yanında bir sandığı da halka koyuyoruz. Dayanışma sandığında gelin hepiniz oy kullanın. Bu dayanışma sandığı Türkiye’yi kurtaracak sandıktır."

"Türkiye usulsüzlükler ve kanunsuzluklar cumhuriyetine dönüştürüldü"

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Deniz Tepe ise şunları söyledi:

"Belediye başkanlarının, siyasetçilerin, gazetecilerin, sendikacıların, sanatçıların tutuklandığı; baroların kuşatıldığı, grevlerin yasaklandığı, belediyelere kayyumların atandığı bu dönemde; tek adam iktidarı, Cumhurbaşkanlığı makamına kendisinden başka kimsenin aday olmaması, kimsenin seçilmemesi için her geçen gün baskı ve saldırıları artırmaktadır. Öyle ki artık hak gasplarının ve saldırılarının tek ölçüsü, iktidarın konforu ve bekası olmuştur. Bu nedenle Türkiye, bir usulsüzlükler ve kanunsuzluklar cumhuriyetine dönüştürülmüş, yurttaşların haksızlık karşısında başvurabileceği merciler işlevsiz hale getirilmiş; diploma iptalinde olduğu gibi yetkisiz kurumlar, özel emirlerle yetkilendirilmiştir.

"Yurttaşların geleceğini tehdit ediyor"

Bu durum, tüm yurttaşların güvenliğini, bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir. Söz söyleme, fikir beyan etme, hak arama ve hakkını kullanma süreçleri iktidarın keyfi kararlarına bırakılmıştır. Bu keyfi düzene karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. İktidarın çok yönlü gasplarına sessiz kalmayacağız. Baskılara, kazanılmış bir diplomaya el konulmasına, seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesine, uydurma yetkilere ve en önemlisi, bağımlı yargının bir araç olarak kullanılmasına karşı çıkmaya devam edeceğiz.

"Halkın iradesi kazanacak"

Saray rejiminin ömrünü uzatmaya çalıştığı her türlü hamleyi boşa düşürecek güç birleşik mücadelemizden geçiyor. Tek adama karşı milyonlarız biz. Ekrem İmamoğlu’nun seçme seçilme hakkının gasp edilmesiyle cisimleşen süreç tek adam rejiminin, bir avuç sömürücüden başka kimsesi kalmamış iktidarını beyhude sürdürme girişiminden başka bir şey değildir. Siyasi darbelerle, yargı sopasıyla, zor kullanarak iktidarda kalmaya çalışanlar mutlaka kaybedecek. Tek adama karşı milyonlar kazanacak. Halkın iradesi kazanacak."

Anka Haber Ajansı