Eskişehir'de İyi Parti Han İlçe Başkanı Akpınar, Partisinden İstifa Ederek Ak Parti’ye Katıldı

Eskişehir'de İyi Parti Han İlçe Başkanı Akpınar, Partisinden İstifa Ederek Ak Parti’ye Katıldı

Eskişehir’de İYİ Parti Han İlçe Başkanı Fevzi Akpınar, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir’de İYİ Parti Han İlçe Başkanı Fevzi Akpınar, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla birlikte Han ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Ziyarette; İYİ Parti Han İlçe Başkanlığı’ndan istifa ederek AK Parti’ye katılan Fevzi Akpınar ile il yöneticisi Hakan Orhan Ak’ın rozetleri, Nebi Hatipoğlu ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan tarafından takıldı. Han ilçesindeki çözüm bekleyen sorunlarla ilgili bilgi alan Hatipoğlu, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Nebi Hatipoğlu, Han Belediyesi’nin başkan adayının yakın bir tarihte açıklanacağı bilgisini de paylaştı.

Anka Haber Ajansı

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