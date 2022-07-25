Eskişehir'de Otomobil Takla Attı: 2 Ölü, 2 Yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bozüyük- Kütahya kara yolunun Dutluca mevkisinde meydana geldi. Halil T.'nin kontrolünü kaybettiği 16 BCG 69 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilin arka koltuğunda bulunan Ruhan A. ve Fatma Türkan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Halil T. ile ön koltuktaki Zuhal T. ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı