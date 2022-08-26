Eskişehir'de Ters Dönen Araçtaki 3 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de Ters Dönen Araçtaki 3 Kişi Yaralandı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde saman balyalarına çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde saman balyalarına çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar- Emirdağ kara yolu 6'ıncı kilometresindeki Aşağıkepen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yusuf Koç'un kontrolünden çıkan 61 DN 006 plakalı otomobil, yol kenarındaki saman balyalarına çarptı. Sürücü ile ters dönen otomobildeki Mustafa ve Halil İbrahim Koç yaralandı. 3 yaralı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Eskişehir'de Ters Dönen Araçtaki 3 Kişi Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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