Esnafla Tartışınca Dikkat Çekmek İçin Yangın Çıkarmış

Esnafla Tartışınca Dikkat Çekmek İçin Yangın Çıkarmış

BURSA'nın Gemlik ilçesinde çalılıklarda, iki farklı noktada yangın çıkardığı belirtilen Osman Ö. (33), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde çalılıklarda, iki farklı noktada yangın çıkardığı belirtilen Osman Ö. (33), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, esnafla tartıştığı için dikkat çekmek istediği, bu yüzden de yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Umurbey Mahallesi'ndeki iki ayrı çalılık alanda çıktı. İstanbul yolu üzerindeki bir zeytin işletme tesisinin bulunduğu bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler iki yangını da yaklaşık bir saat sonra tamamen söndürdü. Birbirine yakın iki çalılık alanda çıkan yangını şüpheli bulan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yangınların kasıtlı çıkarıldığını belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri Osman Ö.'yü gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin ilk ifadesinde, esnafla tartıştığını belirterek küçük çapta çalılık yangını çıkarıp dikkat çekmeye çalıştığını, çalılığın hızlı yanacağını hesap edemediğini söylediği belirtildi. Osman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

FOTOĞRAFLI

Esnafla Tartışınca Dikkat Çekmek İçin Yangın Çıkarmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Hatay’da Orman Yangını (1)
Hatay’da Orman Yangını (1)
Köprüden Atlayıp Otomobilin Üzerine Düştü: 3 Yaralı
Köprüden Atlayıp Otomobilin Üzerine Düştü: 3 Yaralı
Otomobilin Çarptığı Kadının Öldüğü Kaza Kamerada
Otomobilin Çarptığı Kadının Öldüğü Kaza Kamerada
Tel Abyad'da Teröristlerden Kontrol Noktasına Roketli Saldırı: 4 Asker Yaralı
Tel Abyad'da Teröristlerden Kontrol Noktasına Roketli Saldırı: 4 Asker Yaralı
Yangında Alevlerin Arasında Kalan Genç, Son Anda Kurtarıldı
Yangında Alevlerin Arasında Kalan Genç, Son Anda Kurtarıldı
Boş Araziye Bırakılan 20 Köpekten 6'sı Ölü Bulundu
Boş Araziye Bırakılan 20 Köpekten 6'sı Ölü Bulundu
Öldürülen Zehra'nın Babası: Balta Ya Da Satırla Vurmuşlar, Öncesinde Çok Dövmüşler
Öldürülen Zehra'nın Babası: Balta Ya Da Satırla Vurmuşlar, Öncesinde Çok Dövmüşler