Ev Arkadaşını Çekiçle Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 gün önce evinde ölü bulunan Yılmaz Kip'i (26), çıkan tartışmada başına çekiçle vurup öldürdüğü belirlenen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yalçın Kip, Antalya'nın Alanya ilçesi Karakocalı Mahallesi'nde oturan kardeşi Yılmaz Kip'ten iki gün boyunca haber alamayınca 7 Eylül'de arkadaşı M.K.'yi arayıp yardım istedi. Yılmaz Kip'in evine giden M.K., kapının açılmaması ve içeriden koku gelmesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundu. Eve gelen jandarma, içeri girdiğinde Yılmaz Kip'in cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemede üzeri battaniyeyle örtülen Yılmaz Kip'in başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Yılmaz Kip'in cenazesi morga konuldu.

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip Yılmaz Kip'in aynı evi paylaştığı arkadaşı M.Ş.'yi takibe aldı. Çanakkale'ye gittiği anlaşılan M.Ş., düzenlenen operasyonla annesinin evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Dün Alanya'ya getirilen M.Ş.'nin 4 Eylül günü çıkan tartışma sonucu Yılmaz Kip'i başına çekiçle vurarak öldürdüğü, ardından da cep telefonu ve banka kartlarını alarak evden ayrıldığı belirlendi. M.Ş.'nin Yılmaz Kip'e ait banka kartlarıyla Çanakkale'den 3 kez de para çektiği tespit edildi. M.Ş., jandarmadaki ilk ifadesinde, Yılmaz Kip ile sürekli tartıştıklarını belirtirken, son çıkan tartışmanın ardından da başına çekiçle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen M.Ş., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı