Ev Basıp, Akrabalarını Öldüren Baba Ve 2 Oğlu Adliyede

Ev Basıp, Akrabalarını Öldüren Baba Ve 2 Oğlu Adliyede

ESKİŞEHİR'de, akrabaları Volkan Şener ile Polat Gezgin'i evlerini basarak pompalı tüfekle öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan İsmail A. (50) ile oğulları Beytocan A. (20) ve Baran A. (22), adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, akrabaları Volkan Şener ile Polat Gezgin'i evlerini basarak pompalı tüfekle öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan İsmail A. (50) ile oğulları Beytocan A. (20) ve Baran A. (22), adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail A., dün çocukları Beytocan A. ve Baran A. ile akrabaları Volkan Şener ve Polat Gezgin'in evine zorla girdi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evdeki arbedede İsmail A. ve oğulları, pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Volkan Şener ile Polat Gezgin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin yanı sıra çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerince yakalanan baba ve 2 oğlu, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail A. ile oğulları Beytocan A. ve Baran A., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Ev Basıp, Akrabalarını Öldüren Baba Ve 2 Oğlu Adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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