Evde Yangın Çıktı, Sahibi Ölü Bulundu

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Baki'nin (46) evinde yangın çıktı. Baki, evde ölü olarak bulundu.

Tavşanlı ilçesi İstasyon Mahallesi'nde oturan Hüseyin Baki'nin yalnız yaşadığı apartman dairesinde henüz bilinmeyen nedenle saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede Hüseyin Baki, mutfakta ölü olarak bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Baki'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Hüseyin Baki'nin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiyle belirlenecek. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı