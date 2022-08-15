Evinde Arkadaşı Tarafından Göğsünden Vuruldu

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)-ADANA'da kendi evinde oturduğu arkadaşı tarafından göğsünden tabancayla vurulan Ebubekir Tekayak, ağır yaralandı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ebubekir Tekayak, gece saatlerinde arkadaşı M.K. ile evde bir araya geldi. M.K. ile Tekayak, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., yanında bulunan tabancayla Tekayak'ı göğsünden vurdu. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Tekayak'ın komşularını gören M.K., kapının önünde de 3 el ateş edip olay yerinden hızla kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Ebubekir Tekayak, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı