Evinde Arkadaşı Tarafından Göğsünden Vuruldu

Evinde Arkadaşı Tarafından Göğsünden Vuruldu

ADANA'da kendi evinde oturduğu arkadaşı tarafından göğsünden tabancayla vurulan Ebubekir Tekayak, ağır yaralandı.

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)-ADANA'da kendi evinde oturduğu arkadaşı tarafından göğsünden tabancayla vurulan Ebubekir Tekayak, ağır yaralandı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ebubekir Tekayak, gece saatlerinde arkadaşı M.K. ile evde bir araya geldi. M.K. ile Tekayak, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., yanında bulunan tabancayla Tekayak'ı göğsünden vurdu. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Tekayak'ın komşularını gören M.K., kapının önünde de 3 el ateş edip olay yerinden hızla kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Ebubekir Tekayak, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Evinde Arkadaşı Tarafından Göğsünden Vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Adana’da Motosiklet Kazası: 2 Ölü
Adana’da Motosiklet Kazası: 2 Ölü
İnşaat İşçileri Arasında Muşta Ve Bıçaklı 'duş Sırası' Kavgası; 1'i Çocuk İşçi 6 Yaralı
İnşaat İşçileri Arasında Muşta Ve Bıçaklı 'duş Sırası' Kavgası; 1'i Çocuk İşçi 6 Yaralı
Tuzla Piyade Okulu'nda Yangın
Tuzla Piyade Okulu'nda Yangın
Raylara Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Raylara Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Babasının Öldüğü Kazada Minik Uras Ege'ye Çikolata Verip, Sakinleştirmeye Çalıştılar
Babasının Öldüğü Kazada Minik Uras Ege'ye Çikolata Verip, Sakinleştirmeye Çalıştılar
Hurdacıların 'bakır Kablo' İçin Yaktığı Ateş Ormanı Tutuşturdu (2)- Yeniden
Hurdacıların 'bakır Kablo' İçin Yaktığı Ateş Ormanı Tutuşturdu (2)- Yeniden
Kadıköy’de Öldürülen Mihriban Arduç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kadıköy’de Öldürülen Mihriban Arduç Son Yolculuğuna Uğurlandı