Evindeki Yangında, 2'nci Kattan Atlayan Kadın Kurtarılamadı

Evindeki Yangında, 2'nci Kattan Atlayan Kadın Kurtarılamadı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dün 2 katlı binanın çatısındaki yangında, oturduğu 2'nci kattaki dairenin penceresinden atlayan ve vücudunda yanık ile kırıklar oluşan Muhterem Dokgözoğlu (65), yaşamını yitirdi.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dün 2 katlı binanın çatısındaki yangında, oturduğu 2'nci kattaki dairenin penceresinden atlayan ve vücudunda yanık ile kırıklar oluşan Muhterem Dokgözoğlu (65), yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi 7071 Sokak'taki 2 katlı bir binanın çatı katında, dün saat 15.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiyeye bildirirken, yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan Muhterem Dokgözoğlu, panikle 2'nci katın penceresinden atladı. Durumun bildirilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Dokgözoğlu, daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Dokgözoğlu'nun vücudunda yanıklar ve kırıklar olduğu belirtilirken, durumunun da ağır olduğu bildirildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına Aya Arama Kurtarma Ekipleri de destek verdi. Alevler 1 saatte güçlükle söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hastanede tedaviye alınan Dokgözoğlu ise tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muhterem Dokgözoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dokgözoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürülecek.

Öte yandan yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. (DHA)

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Evindeki Yangında, 2'nci Kattan Atlayan Kadın Kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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