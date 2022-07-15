Evine Garajın Çatısından Girmeye Çalışırken 3 Metre Yükseklikten Düştü

Evine Garajın Çatısından Girmeye Çalışırken 3 Metre Yükseklikten Düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde anahtarını evde unuttuğu için garajın çatısından 2'nci kattaki evine tırmanmaya çalışan Fırat H. (26), plastik bölümün kırılmasıyla 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde anahtarını evde unuttuğu için garajın çatısından 2'nci kattaki evine tırmanmaya çalışan Fırat H. (26), plastik bölümün kırılmasıyla 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerindeCumhuriyet Mahallesi Ateş Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Fırah H., anahtarını unuttuğu için garaj çatısından tarmanarak evine girmeye çalıştı. Fırat H., garajın çatısında yürürken plastik bölümün kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan Fırat H., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Evine Garajın Çatısından Girmeye Çalışırken 3 Metre Yükseklikten Düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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