Evinin Bahçesinde Otururken Yorgun Mermi İle Yaralandı

Evinin Bahçesinde Otururken Yorgun Mermi İle Yaralandı

ADIYAMAN'da, evinin bahçesinde oturan 3 çocuk babası Aziz Akgün (60) isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, evinin bahçesinde oturan 3 çocuk babası Aziz Akgün (60) isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz Akgün (60), evinin önünde bulunan bahçede oturduğu esnada göğüs kısmında acı hissettiğini fark edince mermi isabet ettiğini anladı. Akgün, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Akgün'ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis bölgede boş kovan aramaya başladı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Evinin Bahçesinde Otururken Yorgun Mermi İle Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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