Evinin Önünde Bıçaklandı, Hastanede Öldü

Evinin Önünde Bıçaklandı, Hastanede Öldü

ADIYAMAN'da Mahmut Çekim (65), evinin önünde sırtından bıçaklanarak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da Mahmut Çekim (65), evinin önünde sırtından bıçaklanarak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evinin önünde duran Mahmut Çekim, yanına gelen kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Çekim'i ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahmut Çekim'in cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis ekipleri de kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Evinin Önünde Bıçaklandı, Hastanede Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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