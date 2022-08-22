Evinin Önünde Tabancayla Vurulurak Yaralandı

Evinin Önünde Tabancayla Vurulurak Yaralandı

ADANA'da Recai B. (44), evinin önünde kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da Recai B. (44), evinin önünde kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Recai B., evinin önünde kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, Recai B.'yi tabancayla bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Recai B., bir yakını tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Recai B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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