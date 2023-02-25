EYT'de beklenmedik değişiklik! Meclis'e geleceği tarih açıklandı...

Yüzbinlerce vatandaşın sabırsızlıkla beklediği EYT'nin TBMM gündemine geleceği tarih belli oldu. İddialara göre EYT'de iki değişiklik birden olacak. İşte beklenen EYT'de son durum.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin TBMM gündemine iki değişiklikle geleceği iddia edildi.

TBMM Genel Kurulu 28 Şubat Salı günü toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nun öncelikli olarak Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini görüşmesi bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, genel kurulda iki değişiklik birden olacak. İki değişiklikten birinin EYT'li SSK'lılar için kademeli prim şartının 5 bin güne indirilmesi olacağı ifade ediliyor.

Daha önce komisyondan geçen EYT düzenlemesinde ise, 'mevzuata' göre emeklilik şartı getirilmişti.

Yine Genel Kurul'a gelecek EYT düzenlemesinde kısmi emeklilik için de yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi kadınlarda 50 erkeklerde 55 olması isteniyor.

Daha önce yapılan açıklamada 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacaktı.

Öte yandan EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine de bu hakkı aileleri tarafından kullanılabilecek.

Kaynak: yurtgazetesi.com.tr