EYT'den kimler yararlanabilecek? Destici açıkladı

Gürkan Hacır’ın moderatörlüğünde tv100’de ekrana gelen Yüzler Kulübü programının konuğu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici olurken burada Destici, EYT meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunun ne zaman çözüleceğini büyük bir merakla bekliyorlar.

Son dönemde gündemden düşmeyen EYT meselesi tv100 ekranlarında da masaya yatırıldı

Gürkan Hacır’ın moderatörlüğünde tv100’de ekrana gelen Yüzler Kulübü programının konuğu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici olurken söz konusu canlı yayında Mustafa Destici'de açıklamalarda bulundu.

Mustafa Destici’nin burada değindiği konuların arasında emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti de vardı.

Destici’nin burada yaptığı açıklamada EYT'den kimlerin yararlanabileceğini açıkladı.

“Bunun bir hak mücadelesi olduğunu söyledim ve inşallah yılbaşından önce, emeklilikte yaşa takılanların problemleri de çözülüyor.

’18 Eylül 1999’dan önce işe başlayan ve bugün kadınlarda 20 yıl, 5 bin iş günü; erkeklerde 25 yıl, 5 bin 500 iş gününü tamamlayanlar emekli edilecek.”