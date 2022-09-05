Eyüpsultan'da Fabrikanın Bahçesinde Yangın

Eyüpsultan'da Fabrikanın Bahçesinde Yangın

EYÜPSULTAN'DA plastik atık geri dönüşümü yapılan bir fabrikanın bahçesinde bulunan plastik ve tahta kasalar yandı.

Emin YEŞİL-Ersan SAN/İSTANBUL(DHA)EYÜPSULTAN'DA plastik atık geri dönüşümü yapılan bir fabrikanın bahçesinde bulunan plastik ve tahta kasalar yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, 14.30 sıralarında Pirinçci Mahallesi Gençosman Caddesi'nde plastik atık geri dönüşümü yapılan bir fabrikanın bahçesinde bulunan plastik ve tahta kasalarda çıktı. Dumanları gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Eyüpsultan'da Fabrikanın Bahçesinde Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kıraathanedeki Kavgada 2 Kardeş Tabancayla Vuruldu
Kıraathanedeki Kavgada 2 Kardeş Tabancayla Vuruldu
İş Yerine Giderken Dövülüp, Tabanca Kabzasıyla Yaralandı
İş Yerine Giderken Dövülüp, Tabanca Kabzasıyla Yaralandı
Kızına Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü - Yeniden
Kızına Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü - Yeniden
Kızını Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü
Kızını Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü
Traktör Devrildi; Sürücünün Annesi Öldü, Eşi Ve Kızı Yaralı
Traktör Devrildi; Sürücünün Annesi Öldü, Eşi Ve Kızı Yaralı
Ordu'ya Şehit Ateşi Düştü
Ordu'ya Şehit Ateşi Düştü
Msb: Helikopterin Kaza Kırıma Uğraması Sonucu 1 Asker Şehit Oldu
Msb: Helikopterin Kaza Kırıma Uğraması Sonucu 1 Asker Şehit Oldu