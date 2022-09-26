Eyüpsultan'da Zincirleme Kazada İlginç Görüntü

Eyüpsultan'da Zincirleme Kazada İlginç Görüntü

EYÜPSULTAN'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Murat DELİKLİTAŞ - Ömer ÇETİNASLAN / İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kazada, otomobillerden biri arkadan çarpan otomobilin üzerine çıktı. Kaza sonrası kilometrelerce trafik oluştu.

Kaza, D-020 Otoyolu Kemerburgaz-Hasdal yönünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Hasdal yönünde ilerleyen 34 CBR 857 plakalı otomobilin sürücüsü iddiaya göre, önündeki araç ani manevra yapınca frene bastı. O sırada, arkadan gelen 34 CUK 900 plakalı otomobilin sürücüsü, duramayarak yavaşlayan otomobile çarptı. Kazayı fark etmeyen Fatih Dilsiz de kullandığı 34 KV 1527 plakalı otomobille iki araca arkadan vurdu. Ümran Durmuş'un kullandığı otomobil de zincirleme kazaya dahil oldu. Durmuş'un otomobili, çarptığı aracın altına girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken, Fatih Dilsiz'in otomobilinin arkadan gelen otomobilin üzerine çıkması ilginç görüntülere neden oldu.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı, Kemerburgaz-Hasdal yönünde kilometrelerce trafik oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için çağrılan çekici, trafik yüzünden kaza yerine ulaşamayınca polis trafiği kısa süreliğine durdurdu. Çekicinin ters yönden gelerek araçları kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

Sürücü Ümran Durmuş, "Her zamanki gibi işe gidiyordum. Toplam 4 araç kazaya karıştı. Hızım 80 bile değildi. En arkadaki araç benimdi. Öndeki araç yavaşlayınca, fren yaptım ama durmadı. Benim önümdeki araç üzerimize çıktı. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Olan, sadece maddi hasar" dedi.

Eyüpsultan'da Zincirleme Kazada İlginç Görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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