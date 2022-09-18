Fabrika İnşaatında Kaynak Yapılırken Çıkan Kıvılcım Yangına Yol Açtı

Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir fabrika inşaatında kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrika inşaatında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın saat 16.45 sıralarında Dilovası ilçesinde bulunan Makine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında çıktı. İnşaatta kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımların plastik malzemeleri tutuşturması nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede inşaatın büyük bir bölümünü kapladı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle fabrika inşaatında büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı