Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis Midibüsü İle Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 25 Yaralı

Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)- KONYA'da tarım makineleri üretimi yapan fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 25 işçi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 4'üncü Organize Sanayii Sitesi içerisinde meydana geldi. Sanayi içerisindeki kavşakta, tarım makineleri üretimi yapan fabrikanın işçilerini taşıyan Osman Şan yönetimindeki 42 C 1001plakalı servis midibüsü, İbrahim Küçükdemir'in kullandığı 73 AAL926 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada işçilerden Ahmet Baykal olay yerinde yaşamını yitirirken, 25 işçi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Baykal'ın cansız bedeni ise otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı