Fabrikada Patlamayla Birlikte Yangın Çıktı; 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, fabrikada meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

Saray Mahallesi Gimat Caddesi'ndeki bir fabrikada bugün saat 11.00 sıralarında teknik arıza nedeniyle patlama oldu. Patlamayla birlikte çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında da patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 fabrika çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı