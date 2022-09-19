Fabrikanın Hurda Deposunda Yangın

Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasına ait hurda deposunda yangın çıktı. Hurdalıktan gökyüzüne dumanlar yükselirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurda yığınının üzerine çıkamayınca itfaiye merdiveni ile yukarıdan su tutuldu. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı