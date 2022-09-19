Fabrikanın Hurda Deposunda Yangın

Fabrikanın Hurda Deposunda Yangın

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı.

Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasına ait hurda deposunda yangın çıktı. Hurdalıktan gökyüzüne dumanlar yükselirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurda yığınının üzerine çıkamayınca itfaiye merdiveni ile yukarıdan su tutuldu. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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Fabrikanın Hurda Deposunda Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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