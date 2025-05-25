Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün Dolmabahçe'de Pakistan Başbakanı Şerif'i Kabul Edecek"

Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün Dolmabahçe'de Pakistan Başbakanı Şerif'i Kabul Edecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Dolmabahçe'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edeceğini bildirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Dolmabahçe'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’i kabul edeceklerdir" dedi. Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif’i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek; iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Şubat ayında İslamabad’ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacaktır."

Anka Haber Ajansı

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