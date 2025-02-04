Fahrettin Altun: “Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Yarın Ankara’da Görüşecek”

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Türkiye’yi ziyaret edecek Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier’le Ankara’da görüşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Türkiye’yi ziyaret edecek Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier’le Ankara’da görüşeceğini açıkladı.

Açıklamada, Erdoğan ve Steinmeier’in yapacağı ikili görüşmede, savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri ile Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meselelerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı ve Almanya’daki Türk toplumunun durumunun da görüşüleceği bildirildi. Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat Çarşamba günü ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier’le Ankara’da görüşeceklerdir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."

Anka Haber Ajansı