Fahrettin Altun: Netanyahu, Terörle Mücadelemiz Hakkında En Son Konuşacak Kişidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "Kürtlere soykırım uygulayan, iktidarına karşı çıkan gazetecileri hapsetme konusunda dünya rekorunu elinde tutan Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek en son kişidir" açıklamasına tepki gösterdi. Altun, "İsrail Başbakanı Netanyahu, terörle mücadelemiz hakkında en son konuşacak kişidir. Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı 40 yılı aşkın süredir mücadele etmekteyiz. Tıpkı Netanyahu gibi sivilleri ve çocukları ayrım gözetmeksizin katle

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "Kürtlere soykırım uygulayan, iktidarına karşı çıkan gazetecileri hapsetme konusunda dünya rekorunu elinde tutan Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek en son kişidir" açıklamasına tepki gösterdi. Altun, "İsrail Başbakanı Netanyahu, terörle mücadelemiz hakkında en son konuşacak kişidir. Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı 40 yılı aşkın süredir mücadele etmekteyiz. Tıpkı Netanyahu gibi sivilleri ve çocukları ayrım gözetmeksizin katleden PKK'ya karşı Kürt vatandaşlarımız bizzat mücadele etmiştir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"NETANYAHU, SOYKIRIMLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEYEBİLECEK EN SON KİŞİDİR"

"İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını, dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır. Dünya onu durduramasa da tarih onu savaş suçlusu olarak yargılayacaktır.

İsrail Başbakanı Netanyahu, terörle mücadelemiz hakkında en son konuşacak kişidir. Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı 40 yılı aşkın süredir mücadele etmekteyiz. Tıpkı Netanyahu gibi sivilleri ve çocukları ayrım gözetmeksizin katleden PKK'ya karşı Kürt vatandaşlarımız bizzat mücadele etmiştir!

Ahlaktan bahsedecek en son kişi, İsrail Başbakanı Netanyahu’dur. Terör operasyonlarının nasıl yapılacağı konusunda kimseye ders veremez çünkü bu alanda tecrübesi yoktur! Son kırk yıldır yaptığı şey, Filistinlileri topraklarından sürmektir. Şimdi İsrail ordusunu kullanarak sivilleri evlerinde, hastanelerinde ve mülteci kamplarında öldürmek suretiyle bu durumu yeni bir seviyeye taşımıştır.

Netanyahu, dikkatleri savaş suçlarından uzaklaştırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırarak kimseyi kandıramaz. Dünya, işgal altındaki Filistin'de neler olduğunu görmüştür. Netanyahu'nun sivilleri öldürerek ve savaşın kapsamını genişleterek siyasi kariyerini kurtarma amaçlı umutsuz girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu çağrıyı yapmıştır ve Netanyahu dünyaya ne kadar yalan söylerse söylesin adalet için mücadele etmekten vazgeçmeyecektir.

Uluslararası topluma bir kez daha acil ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarımız ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik müzakereler etrafında birleşme çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'ye yönelik siyasi saldırılara ve karalamalara rağmen biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz!"

NETANYAHU: KÜRTLERE SOYKIRIM UYGULAYAN ERDOĞAN, BİZE AHLAK DERSİ VEREBİLECEK EN SON KİŞİDİR

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kendisini Hitler'e benzeten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki göstermişti. Netanyahu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kürtlere soykırım uygulayan, iktidarına karşı çıkan gazetecileri hapsetme konusunda dünya rekorunu elinde tutan Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek en son kişidir.

İsrail Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en ahlaklı ordusudur ve dünyanın en iğrenç, zalim terör örgütü olan, insanlığa karşı suçlar işleyen ve Erdoğan'ın övdüğü ve ev sahipliği yaptığı Hamas-IŞİD'e karşı savaşmakta ve onları ortadan kaldırmaktadır."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen 100. Yıl TÜBİTAK-TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde; "Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik, değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hani, Hitler'den garip garip bahsederler, sizin Hitler'den ne farkınız var ya? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok. Şu an itibarıyla Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler'e göre daha zengin" demişti.

Anka Haber Ajansı