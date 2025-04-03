Fahrettin Altun: Veriler, Milletimizin Yıkıcı Boykot Çağrılarına Prim Vermediğinin İspatıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencilerinin 2 Nisan'da yaptığı boykot çağrısının ardından, kartlı alışverişlerin tutarına ilişkin bir haberi paylaşarak, "Veriler, milletimizin yıkıcı boykot çağrılarına prim vermediğinin ispatıdır" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencilerinin 2 Nisan'da yaptığı boykot çağrısının ardından, kartlı alışverişlerin tutarına ilişkin bir haberi paylaşarak, "Veriler, milletimizin yıkıcı boykot çağrılarına prim vermediğinin ispatıdır" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özel ve üniversite öğrencileri, tüketim boykotu çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından kartlı alışverişlerin tutarına ilişkin bir haberi paylaşarak, "Aşağıdaki veriler, milletimizin yıkıcı boykot çağrılarına prim vermediğinin ispatıdır" dedi.

Anka Haber Ajansı