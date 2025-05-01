Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e 'Not' Yanıtı: İletişim Başkanlığımız Tüm Kamu Otoritelerine Bilgi Verir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı'nın AK Parti milletvekillerine televizyonda konuşmaları için not yolladığı iddiasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yanıt verdi. İletişim Başkanlığı'nın görev ve faaliyetlerini sıralayan Altun, "Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor. Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız. Hakikate kulaklarını tıkamayan kim vars

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı'nın AK Parti milletvekillerine televizyonda konuşmaları için not yolladığı iddiasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yanıt verdi. İletişim Başkanlığı'nın görev ve faaliyetlerini sıralayan Altun, "Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor. Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız. Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özel, İletişim Başkanlığı'nın AK Parti milletvekillerine televizyonda konuşmaları için not yolladığını söyledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu yanıtı verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İletişim Başkanlığımıza yönelik açıklamaları, devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevlerini ve faaliyetlerini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyorum.

İletişim Başkanlığımız, doğru enformasyon akışını sağlar, dezenformasyonla mücadele eder ve hakikati savunur. Bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi verir, vatandaşımıza gerçekleri ulaştırır.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır. Bu nedenle sürekli içerik üretir, ulusal, uluslararası kamuoylarına ulaşır.

İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisi faaliyetlerini de yürütür. Türkiye markasını dünyaya gurur tablolarıyla anlatır, gösterir, söyler, duyurur. Bu nedenle uluslararası tüm muhataplarına, millî menfaatlerimizi koruyan enformasyonlar sunar.

İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır.

İletişim Başkanlığımız, basın emekçilerinin haklarını gözetir, güvenli bir medya ekosistemi oluşturur ve her daim onların yanında durur. Ulusal ve uluslararası tüm basın temsilcilerinin daima destekçisidir.

İletişim Başkanlığı, Türkiye’de ve dünyada gece gündüz çalışan mensuplarıyla, alın teriyle, al bayrağımızın gücünü her daim yüceltir. Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikâyet edenler…

İletişim Başkanlığımız, tüm bu çalışmaları öğretmenlerimizden doktorlarımıza, iş insanlarımızdan çiftçilerimize, milletvekillerimizden emeklilerimize kadar her bir vatandaşımıza duyurur.

Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor. Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız. Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı