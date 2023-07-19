Faik Öztrak: “Millet Zam, Zulüm Altında İnlerken ‘Zoom’ Konuşmayı Doğru Bulmayız”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı eski ve mevcut CHP kurmaylarının Zoom üzerinden yaptığı toplantının videosuna ilişkin sorulara; “Ülke yangın yerine dönmüşken millet zam, zulüm altında inlerken ‘zoom’ konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken; partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Partimizin Genel Başkanı ve MYK, yüz yıllık CHP gemisini limana hasarsız yan

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı eski ve mevcut CHP kurmaylarının Zoom üzerinden yaptığı toplantının videosuna ilişkin sorulara; “Ülke yangın yerine dönmüşken millet zam, zulüm altında inlerken ‘zoom’ konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken; partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Partimizin Genel Başkanı ve MYK, yüz yıllık CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır” yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün CHP Genel Merkezi’nde MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. “Evet gördüğüm kadarıyla, oldukça kısa bir MYK toplantısından sonra, yılın en kalabalık basın toplantısını yapıyoruz” diyen Öztrak, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ekonomideki gelişmeleri hükümetin zulme dönen zamlarına karşı çıkmak amacıyla bu MYK’mızda almış olduğumuz ve bundan sonra da alacağımız tedbirleri gözden geçirdik. Bildiğiniz gibi 81 il başkanımız, bu zamları protesto etti. Basın toplantılarıyla bu zamlara karşı çıktı.

Ayrıca ‘mutfaklar yanarken, milletimize kemer sıktıranlar saraylarında sefa sürerken millet iradesinin tecelligahı TBMM tatil yapmamalı’ dedik. Meclis’imizi olağanüstü toplantıya çağırma kararını da almıştık. Bundan sonra da zamma, zulme karşı çıkmayı da sürdüreceğiz. Milletimizin sesi olmaya bu gidişe ‘dur’ demeye devam edeceğiz.

Ayrıca bugünkü toplantımızda pazartesi eksik kalan bazı illerimize ve ilçelerimize de atamalar yaptık.”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı eski ve mevcut CHP kurmaylarının Zoom üzerinden yaptığı toplantının videosuna ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

“Ülke yangın yerine dönmüşken; millet zam, zulüm altında inlerken ‘zoom’ konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken; partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu, yüz yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır.”

Toplantıdan CHP Genel Merkezi’nin haberinin olup olmadığı ile ilgili soruya ise Öztrak, “Hayır, haberimiz yoktu” karşılığını verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın; üç bakanlık ve MİT Başkanlığı ile ilgili protokole ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine de “İki Genel Başkan arasındaki bir görüşmeyle ilgili tartışmanın uzaması doğru değildir” dedi.

Anka Haber Ajansı