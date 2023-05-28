Faik Öztrak: “Şu An İtibarıyla Her İki Kişiden Birinin Oyunu Almış Gözüküyoruz”

Faik Öztrak: “Şu An İtibarıyla Her İki Kişiden Birinin Oyunu Almış Gözüküyoruz”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkışmasın. Aziz milletimiz, an be an doğru bilgileri bizden almaya devam edin. Şu an itibariyle her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkışmasın. Aziz milletimiz, an be an doğru bilgileri bizden almaya devam edin. Şu an itibarıyla her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz” dedi.

CHP Sözücüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı. Öztrak, şunları söyledi:

“Sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var. İpi göğüsleyebilmemiz için sandık başındaki görevlilerimize yine bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceğiz. Islak imzalı tutanakların seçim kurullarına güvenle ulaşmasını sağlayacağız. Birleştirme tutanaklarını takip edeceğiz ve ıslak imzalı tutanakları genel merkezimize hızla ulaştıracağız. Bütün bu işler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız. Bir daha tekrar ediyorum. Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkışmasın. Aziz milletimiz, an be an doğru bilgileri bizden almaya devam edin. Şu an itibarıyla her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz.”

Anka Haber Ajansı

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