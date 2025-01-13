Faruk Çelik'e Chp Artvin İl Başkanlığı'ndan Tepki: "Yerel Yöneticilerimize Karşı Yapılan Bir Haksızlıktır"

Borçka Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütü, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in açıklamalarına tepki gösterdi. CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, "Artvin halkı, demokratik iradesine sahip çıkacak, hiçbir tehdit veya baskıya boyun eğmeyecektir. Artvin’in geleceği için omuz omuza çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Borçka Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütü, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in açıklamalarına tepki gösterdi. CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, "Artvin halkı, demokratik iradesine sahip çıkacak, hiçbir tehdit veya baskıya boyun eğmeyecektir. Artvin’in geleceği için omuz omuza çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in, Borçka 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "İsimlerini vermek istemiyorum, diyor ki bana 3-5 km asfalt verir misin? Ya kardeşim, niye belediye başkanı oldunuz?" şeklindeki ifadelerine CHP Artvin İl Başkanlığından tepki geldi. Borçka Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasını, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan okudu. Atan açıklamasında " AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in yaptığı konuşma, yerel yöneticilerimize karşı yapılan bir haksızlıktır." dedi.

Atan konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın Çelik, bu asfaltı devletin imkanlarıyla aldınız. Bu açıklamalar, Sayın Çelik’in yerel yönetimlerin işlevini anlamadığını ve onları göz ardı ettiğini, halka yapılan ve yapılmak istenen hizmete nasıl baktıklarını ve belediyeleri nasıl birbirinden ayırdıklarının açık bir göstergesidir. Kaldı ki, bir il milletvekilinin ayrıştırıcı bir dil kullanması, bunu da hiç rahatsız olmadan yüksek sesle dile getirmesi, sizlerin ve tüm Artvin halkının takdirine bırakıyorum. Borçka ve Artvin’in temel sorunları yıllardır çözüm bekliyor. Halkın hizmet almasını engelleyen anlayış, bu sorunların derinleşmesine neden olmaktadır.

"Hiçbir zaman ayrıştırıcı bir siyaset diline prim vermedik"

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, halkımıza eşit ve adil hizmet götürmeye devam ediyoruz. Hiçbir zaman halkımızı siyasi tercihlerine göre ayırmadık, ayrıştırıcı bir siyaset diline prim vermedik. Bizler, belediyeciliği bir hizmet aracı olarak görüyoruz. Tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz. Sayın Faruk Çelik’in ayrıştırıcı dili, Artvin halkının hafızasında yer etmiştir. Artvin halkı, geçmişte olduğu gibi gelecekte de iradesine yapılan bu saygısızlığın cevabını sandıkta verecektir. Artvin halkı hizmet ister, tehdit değil. Halkımızın taleplerine kulak tıkayan bir siyaset anlayışı, hiçbir zaman başarılı olamayacaktır."

Anka Haber Ajansı