Fatih Altaylı, A Haber'i 'arkadan iş çevirmekle' suçladı! Altaylı'dan sert sözler...

‘Annem karne hediyesi et aldı’ haberinde ‘çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı’ gerekçesiyle Habertürk TV’den kovulan muhabir Fatmanur Boylu, suçlamaları reddederek kurumuna sitem etmişti. Habertürk yöneticisi Zülfikar Ali Aydın da buna karşılık muhabirin habere müdahale ettiği görüntünün ham halini paylaşmıştı.

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Muhabirin habere müdahale ettiğini kabul eden Fatih Altaylı, bugünkü yazısında “Tam aksine konuyu bu hale getiren annenin bizzat kendisi” diyerek olayı şöyle özetledi: “Muhabir Fatmanur arkadaşımız ‘Ne o karne hediyesi mi?’ diye soruyor. Hiçbir müdahale, manipülasyon, etki olmadan ‘Evet, karne hediyesi’ diyen bizzat anne. Muhabir Fatmanur da bunun üzerine çocuğa ‘Annem bana karne hediyesi olarak et aldı der misin?’ cümlesini iki kez tekrarlatıyor. Kasap ise olaya kendi isteğiyle dahil olup üç kalem pirzolayı hediye ediyor. Muhabirin yaptığı doğru değil ama büyük bir komplo kurmak amacında falan da olmadığı aşikar.”

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Yazısının devamında A Haber’in aileye ulaşarak farklı ifadeler söylettiğini kaydeden Altaylı, şöyle devam etti: “Tabii A Haber belli ki, anneyi ve kasabı sıkıştırınca onlar da korkuyla suçu muhabire yıkıyorlar. (…) Peki A Haber yaptığı onca manipülasyon, muhalifler aleyhine yaptığı onca düzmece haberi ne yapacak? Burada haberi manipüle eden muhabir bedeli ödüyor. Orada ise muhtemelen ödül alıyordur.”

Kaynak: medyafaresi.com

