Fatih Altaylı'dan kamuya ait kurum ve bankaların bağış yapmasını sert eleştiri: Ne kadar makbul?

Fatih Altaylı'dan kamuya ait kurum ve bankaların bağış yapmasını sert eleştiri: Ne kadar makbul?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün akşam tüm ulusal kanallarda ortak yayın olarak yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyasına kamuya ait kurum ve bankaların bağış yapmasını eleştirdi. Altaylı, 'kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları kamuya bağışlamasının ne kadar makbul ya da yasal' olup olmadığını sorarak yeni bir tartışma başlattı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Zaten kamuya ait olan kurumların ve bankaların kamuya ait paraları bir televizyon kampanyası aracılığı ile yine kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal?" dedi.

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içinden ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılıyor. TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına ünlü isimler katıldı.

Fatih Altaylı, kampanyaya kamuya ait kurum ve bankaların bağış yapmasına ilişkin olarak, "Depremzedelerin derdine bir nebze derman olmak için bağış toplamak da bağış yapmak da saygıdeğer ve şahane bir iş ama zaten kamuya ait olan kurumların ve bankaların kamuya ait paraları bir televizyon kampanyası aracılığı ile yine kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: gercekgundem.com

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