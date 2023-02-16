Fatih Altaylı'dan kamuya ait kurum ve bankaların bağış yapmasını sert eleştiri: Ne kadar makbul?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Zaten kamuya ait olan kurumların ve bankaların kamuya ait paraları bir televizyon kampanyası aracılığı ile yine kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal?" dedi.



"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içinden ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılıyor. TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına ünlü isimler katıldı.



Fatih Altaylı, kampanyaya kamuya ait kurum ve bankaların bağış yapmasına ilişkin olarak, "Depremzedelerin derdine bir nebze derman olmak için bağış toplamak da bağış yapmak da saygıdeğer ve şahane bir iş ama zaten kamuya ait olan kurumların ve bankaların kamuya ait paraları bir televizyon kampanyası aracılığı ile yine kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: gercekgundem.com