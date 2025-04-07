Fatih Erbakan, Chp Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçilen Özgür Özel'i Tebrik Etti

Fatih Erbakan, Chp Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçilen Özgür Özel'i Tebrik Etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Erbakan, sosyal medya hesabından Özgür Özel'i de etiketleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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