Fatih'te Annesinin Ölümünden Sorumlu Tuttuğu Ağabeyini Öldürdü

FATİH'te bir hafta önce yaşlılık nedeniyle vefat eden annelerinin, iyi bakılmadığı gerekçesiyle birbirlerini suçlayan iki kardeş arasında çıkan kavgada İrfan Özbakırcı(52), ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı (57) döverek öldürdü.

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA)- FATİH'te bir hafta önce yaşlılık nedeniyle vefat eden annelerinin, iyi bakılmadığı gerekçesiyle birbirlerini suçlayan iki kardeş arasında çıkan kavgada İrfan Özbakırcı(52), ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı (57) döverek öldürdü.

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki kardeş arasında yaşanan kavga cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, kardeşler bir hafta önce yaşlılık nedeniyle vefat eden annelerinin, iyi bakılmadığı konusunda tartışmaya başladı. Aynı evde yaşayan İrfan ve İlhan Özbakırcı kardeşler, annelerinin ölümüyle ilgili birbirlerini suçladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İrfan Özbakırcı ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı döverek öldürdü. Arkadaşını arayan İrfan Özbakırcı, cinayeti itiraf etti. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemede İlhan Özbakırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri İrfan Özbakırcı'yı gözaltına alınırken, cinayetle ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle esnafı Ömer Bilbay, "Ağabeyi kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Kimseye bir zararları yoktu. Kendi aralarında çıkan tartışma sonucunda, kardeşini öldürdüğünü öğrendik. Ancak herhangi bir kavga sesi duymadık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı