Fatih’te Danışmanlık Hizmeti Veren İş Yerlerine Denetim

Fatih’te Danışmanlık Hizmeti Veren İş Yerlerine Denetim

FATİH'te, danışmanlık hizmeti adı altında haksız kazanç elde ettiği tespit edilen iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA) – FATİH'te, danışmanlık hizmeti adı altında haksız kazanç elde ettiği tespit edilen iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, izinsiz çalıştığı tespit edilen iki kişi gözaltına alındı. İş yerine ise toplam 42 bin 884 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada danışmanlık hizmeti adı altında, haksız kazanç elde ettiği tespit edilen iş yerlerine 27 Temmuz'da denetim gerçekleştirdi. Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki iş yerinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilen B.N. ve B.A. isimli yabancı uyruklu kişiler, gözaltına alındı. İş yerine toplam 42 bin 884 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına altına alınan yabancı uyruklu iki kişinin sınır dışı edilmesi için işlemlerin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Fatih’te Danışmanlık Hizmeti Veren İş Yerlerine Denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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