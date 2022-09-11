Fatih'te İki Grup Arasında Bıçaklı Şişeli Kavga Kamerada

Fatih'te İki Grup Arasında Bıçaklı Şişeli Kavga Kamerada

FATİH Beyazıt'ta iki grup arasında bıçaklı ve şişeli kavga çıktı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, kavgada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- FATİH Beyazıt'ta iki grup arasında bıçaklı ve şişeli kavga çıktı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, kavgada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ellerinde şişe ve bıçak olan iki grup birbirine saldırdı. Kavgada bir kişi yaralandı.

Kavga nedeniyle tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında tartışma yaşandığı, tartışma sonrası tarafların birbirlerine girdiği ve bir iş yerinin eşyalarının yere düştüğü ve tarafların uzaklaştığı yer alıyor.

Fatih'te İki Grup Arasında Bıçaklı Şişeli Kavga Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kastamonu'da Silahlı 'çamaşır' Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kastamonu'da Silahlı 'çamaşır' Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Otomobil, Tramvay Yolu Kenarındaki Ağaca Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (2)- Yeniden
Otomobil, Tramvay Yolu Kenarındaki Ağaca Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (2)- Yeniden
Kaçak Avcılar, Av Koruma Memurunu Öldürdü
Kaçak Avcılar, Av Koruma Memurunu Öldürdü
Seyir Halindeki Saman Yüklü Tır'da Yangın
Seyir Halindeki Saman Yüklü Tır'da Yangın
Kapısı Açık Minibüsten Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Kapısı Açık Minibüsten Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Metrobüs Kazasında Yaralanan Şoförün Kardeşi: Ameliyat Oldu Bilinci Açık
Metrobüs Kazasında Yaralanan Şoförün Kardeşi: Ameliyat Oldu Bilinci Açık
Tartıştığı Mesai Arkadaşını Öldürdü
Tartıştığı Mesai Arkadaşını Öldürdü