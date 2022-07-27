Fatih'te Motosikletli Burak'ın Öldüğü Kaza Kaskının Kamerasında

Fatih'te Motosikletli Burak'ın Öldüğü Kaza Kaskının Kamerasında

FATİH'teki kazada ölen Burak Sabay'ın motosikletiyle otomobile çarpması kaskındaki kameraya yansıdı.

Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, (DHA) FATİH'teki kazada ölen Burak Sabay'ın motosikletiyle otomobile çarpması kaskındaki kameraya yansıdı.

Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde LM 6245 plakalı otomobil sürücüsünün ara sokaktan bulvara çıktığı sırada motosikletli Burak Sabay'la çarpıştı. Burak Sabay, yola savrulurken diğer sürücü otomobilinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler her iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı. Motosikletli Burak Sabay hastanede hayatını kaybetti. Kaza motosikletli Burak'ın kaskındaki kameraya yansıdı. Görüntülerde Burak Sabay'ın ön tekerini kaldırarak ilerlediği, ara sokaktan çıkan otomobile çarptığı yer aldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Fatih'te Motosikletli Burak'ın Öldüğü Kaza Kaskının Kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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