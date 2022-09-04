Fatih'te Spor Salonundaki Cinayetin Şüphelileri Tutuklandı

Fatih'te Spor Salonundaki Cinayetin Şüphelileri Tutuklandı

FATİH'te aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Jeyhun A.'yı öldüren 2 şüpheli tutuklandı.

Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA) - FATİH'te aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Jeyhun A.'yı öldüren 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen salı günü saat 22.00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi'nde bulunan spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Azerbaycan uyruklu Zeynal A.(35) ile İadıgar G.(30), spor eğitmeni olan Azerbaycan uyruklu Jeyhun A.(33) ile telefonda tartıştı. Telefon görüşmesinin ardından Zeynal A. İle İadıgar G., Jeyhun A.'nın spor yaptığı spor salona gelerek, Jeyhun A.'ya silahla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Jeyhun A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin takibi sonucu yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynal A. ve İadıgar G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 ruhsatsız tabanca, 4 mermi ile 9 boş kovan bulundu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Fatih'te Spor Salonundaki Cinayetin Şüphelileri Tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Ukrayna’da Füzenin İsabet Ettiği Restorandan Kedi Kurtarıldı
Ukrayna’da Füzenin İsabet Ettiği Restorandan Kedi Kurtarıldı
Türk Kızılay’dan Cezayir’e Yangın Desteği
Türk Kızılay’dan Cezayir’e Yangın Desteği
Eminönü'nde Dönercide Yangın
Eminönü'nde Dönercide Yangın
Tıp Fakültesini Kazanan Faris, Bıçaklı Kavgada Öldürüldü
Tıp Fakültesini Kazanan Faris, Bıçaklı Kavgada Öldürüldü
Isparta'daki Orman Yangını 4 Saatte Söndürüldü
Isparta'daki Orman Yangını 4 Saatte Söndürüldü
Birlikte Yaşadığı Kadın İle Oğlunu Öldürüp, Kaçan Şüpheli Aranıyor
Birlikte Yaşadığı Kadın İle Oğlunu Öldürüp, Kaçan Şüpheli Aranıyor
Küçükçekmece'de Kafedeki Kavga: Sosyal Medyada Tehditler Yağdırdı, Cephanelik Çıktı
Küçükçekmece'de Kafedeki Kavga: Sosyal Medyada Tehditler Yağdırdı, Cephanelik Çıktı