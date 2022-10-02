Fatih'te Tarihi Surlarda Yangın

Fatih'te Tarihi Surlarda Yangın

FATİH Topkapı'da tarihi surlarda yangın çıktı. Alev alan tahta parçaları ve çöpler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) - FATİH Topkapı'da tarihi surlarda yangın çıktı. Alev alan tahta parçaları ve çöpler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, Sulukule Caddesi üzerinde bulunan tarihi Topkapı Surları'nda çıktı. Surlardan dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alan tahta parçaları ve çöpler kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası tarihi surlarda hasar oluştu.

"TARİHİ BİR YER İÇİN HİÇ İYİ OLMADI"

Yangını gören Güler Murat, "Ne olduğunu, ne yandığını bilmiyoruz. Dumanları gördük. O kadar çok duman çıktı ki, tarihi bir yer için hiç iyi olmadı. 20 senedir buradan çıkıyorum, buradan gelip geçiyorum, çok üzüldüm yangını görününce" dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Fatih'te Tarihi Surlarda Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Sivasspor - Hatayspor Maçının Ardından
Sivasspor - Hatayspor Maçının Ardından
Antalya'da Makilik Yangını
Antalya'da Makilik Yangını
Bursa'da Düğün Yolunda Kaza: 1'i Çocuk 5 Yaralı
Bursa'da Düğün Yolunda Kaza: 1'i Çocuk 5 Yaralı
Kazayla Ağabeyinin Vurduğu Kız Çocuğu, Kurtarılamadı
Kazayla Ağabeyinin Vurduğu Kız Çocuğu, Kurtarılamadı
Malatya'da 2 Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
Malatya'da 2 Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
'eker I Run 2022'de, 3 Bin Katılımcı Sporun Ve İyiliğin Ritmini Yakalamak İçin Koştu
'eker I Run 2022'de, 3 Bin Katılımcı Sporun Ve İyiliğin Ritmini Yakalamak İçin Koştu
5'inci Dünya Göçebe Oyunları'nın Kazakistan'da Yapılacağı Açıklandı
5'inci Dünya Göçebe Oyunları'nın Kazakistan'da Yapılacağı Açıklandı