Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Chp Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: “Yüreğimiz Derin Bir Acıyla Sarsıldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, “Yüreğimiz derin bir acıyla sarsıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevine adanmışlığı, çalışkanlığı ve halkına duyduğu sevgiyle Manisa’ya kalıcı izler bıraktı" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, “Yüreğimiz derin bir acıyla sarsıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevine adanmışlığı, çalışkanlığı ve halkına duyduğu sevgiyle Manisa’ya kalıcı izler bıraktı" dedi.

CHP enel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kılıç’ın mesajı şöyle:

“Yüreğimiz derin bir acıyla sarsıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevine adanmışlığı, çalışkanlığı ve halkına duyduğu sevgiyle Manisa’ya kalıcı izler bıraktı. Acılı ailesine, tüm çalışma arkadaşlarına, kıymetli Manisalılara ve Partimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

Anka Haber Ajansı