Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Deniz Yavuzyılmaz: "Seni Kaybetmek Çok Acı, Hepimizin Başı Sağ Olsun"

Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Deniz Yavuzyılmaz: "Seni Kaybetmek Çok Acı, Hepimizin Başı Sağ Olsun"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Ah Ferdi başkanım, güzel insan, iyi insan! Günlerce dayandın, direndin, ailen için, bizimle kalmak için büyük bir mücadele verdin. Seni kaybetmek çok acı...Çok üzgünüm… Hepimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Ah Ferdi başkanım, güzel insan, iyi insan! Günlerce dayandın, direndin, ailen için, bizimle kalmak için büyük bir mücadele verdin. Seni kaybetmek çok acı...Çok üzgünüm… Hepimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Yavuzyılmaz'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Ah Ferdi başkanım, güzel insan, iyi insan! Günlerce dayandın, direndin, ailen için, bizimle kalmak için büyük bir mücadele verdin. Seni kaybetmek çok acı...Çok üzgünüm… Hepimizin başı sağ olsun…"

Anka Haber Ajansı

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