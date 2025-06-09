Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Deniz Yücel: Ölüm Sana Hiç Yakışmadı Ferdi Başkan

CHP Sözücüsü Deniz Yücel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Acımız büyük… Ölüm sana hiç yakışmadı Ferdi Başkan. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" dedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Acımız büyük… Ölüm sana hiç yakışmadı Ferdi Başkan. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" dedi.

6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

CHP Sözücüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Acımız büyük… Ölüm sana hiç yakışmadı Ferdi başkan! Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" dedi.

Anka Haber Ajansı