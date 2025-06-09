Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gökçe Gökçen: "Asla Unutmayacağımız Bir Değeri Kaybettik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Çok üzgünüz. Sadece Manisalıların değil, tüm Türkiye’nin başarılı belediyeciliği ve iyi insanlığıyla tanıdığı Ferdi Başkanımız yaşam mücadelesini kaybetti. Asla unutmayacağımız bir değeri kaybettik. Başta ailesi olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin, Manisalı yurttaşlarımızın ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Çok üzgünüz. Sadece Manisalıların değil, tüm Türkiye’nin başarılı belediyeciliği ve iyi insanlığıyla tanıdığı Ferdi Başkanımız yaşam mücadelesini kaybetti. Asla unutmayacağımız bir değeri kaybettik. Başta ailesi olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin, Manisalı yurttaşlarımızın ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Gökçen, şu ifadelere yer verdi:

"Çok üzgünüz. Sadece Manisalıların değil, tüm Türkiye’nin başarılı belediyeciliği ve iyi insanlığıyla tanıdığı Ferdi Başkanımız yaşam mücadelesini kaybetti. Asla unutmayacağımız bir değeri kaybettik. Başta ailesi olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin, Manisalı yurttaşlarımızın ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Anka Haber Ajansı